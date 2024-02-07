Церемония прощания с погибшими членами экипажа Ил-76 пройдет 8 февраля

Местом проведения церемонии выбран спортивно-культурный комплекс "Оренбуржье"

ТАСС, 7 февраля. Церемония прощания с членами экипажа Ил-76, погибшими в январе в результате атаки Украины на самолет в небе над Белгородской областью, состоится 8 февраля в спортивно-культурном комплексе "Оренбуржье". Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.

"Церемония прощания начнется в СКК "Оренбуржье" 8 февраля в 10:00 (08:00 мск). Траурный митинг состоится в 12:00 (10:00 мск)", - говорится в сообщении.

На траурном митинге простятся с членами экипажа: командиром майором Станиславом Беззубкиным, помощником командира, лейтенантом Владиславом Чмиревым, штурманом майором Алексеем Высокиным, бортовым инженером, капитаном Андреем Пилуевым, бортовым авиационным техником по авиационному оборудованию прапорщиком Сергеем Житеневым, а также старшим воздушным радистом, старшим прапорщиком Игорем Саблинским. Как уточнили в пресс-службе, в мероприятии планируется участие командующего военно-транспортной авиацией России Владимира Бенедиктова и губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.