В Володарском районе Астраханской области введут пропускной режим для охраны госграницы

Соответствующая мера также необходима для усиления охраны морского побережья

АСТРАХАНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Пограничное управление ФСБ по Калмыкии и Астраханской области введет пропускной режим в Володарском районе Астраханской области с 15 февраля. Это необходимо для усиления охраны государственной границы и морского побережья (регион расположен рядом с Каспийском морем), сообщили в пресс-службе ведомства.

"С 15 февраля 2024 года на территории Володарского района Астраханской области в пятикилометровой полосе местности вдоль государственной границы и морского побережья вводится пропускной режим для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону и разрешительный характер ведения хозяйственной, промысловой и иной деятельности", - говорится в сообщении.

Выдача пропусков, а также разрешений, в том числе для любительской и спортивной рыбалки, осуществляется пограничным управлением. В пресс-службе уточнили, что вся деятельность в пятикилометровой полосе вдоль госграницы и морского побережья должна осуществляться в светлое время суток. В темное время - только на основании мотивированных заявлений граждан и организаций по решению подразделения или начальника пограничного органа. Кроме того, маломерные суда без наличия технических средств контроля могут осуществлять деятельность в светлое время суток до границ, указанных в судовом билете, а суда, не имеющие судового билета, на удалении до 2 морских миль от берега.

За нарушения в области защиты госграницы может грозить штраф от 500 до 12 тыс. рублей.