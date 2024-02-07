В Луганске начали замену одного из центральных водоводов протяженностью 3 км

В ходе работ полностью заменят подземные и наземные коммуникации, уложат новый асфальт и расширят дорожное полотно

ЛУГАНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники "Мосводоканала" совместно со специалистами предприятия "Лугансквода" начали замену одного из центральных водоводов Луганска протяженностью 3 км, сообщает корреспондент ТАСС.

Замену водовода, построенного 50 лет назад, проводят в рамках реконструкции регионом-шефом Москвой центральной улицы Луганска - Оборонной. В ходе работ полностью заменят подземные и наземные коммуникации, уложат новый асфальт и расширят дорожное полотно.

"Проводятся работы по замене коммуникаций на улице Оборонной. Работа эта планировалась еще с прошлого года: были проведены изыскания, отработаны технические решения для столь сложных работ, потому что здесь пересекаются несколько автодорог. Планы начали успешно реализовываться в новом году. Здесь будет уложена новая современная труба, срок службы которой гораздо выше, чем у стальной", - рассказал пресс-секретарь "Лугансквода" Дмитрий Бидлюченко.

Он добавил, что участок обеспечивает водой 6,5 тыс. жителей города. Строительство нового водовода не повлияет на стабильную подачу воды. Новая полиэтиленовая труба более долговечна, устойчива к коррозии и гидроударам, не засоряется илом и накипью, экологически безопасна.

О предстоящем обновлении системы водоснабжения

В целом, больше 80% водопроводных сетей и магистральных водоводов планируют заменить в Луганской Народной Республике (ЛНР). Всего в республике - 7,5 тыс. км водопроводных сетей. Большинство построено в 1930-40-х годах, причем часть оказалась разрушена во время боевых действий. Специалисты отмечают полный износ труб и оборудования. Часть районов остается без стабильной подачи воды, в большинстве населенных пунктов ее подают по графику.

"Всего нам нужно 80% [сетей] заменить. По сути, заново строим всю сеть. В текущем году ожидаем масштабные замены магистральных водоводов по разным направлениям. Это Стаханов-Алчевский регион, Свердловский, расширение на дополнительном источнике воды, открытом в прошлом году. Работа выходит за рамки одного, двух и даже трех лет. Мы говорим о глобальном преображении", - рассказал пресс-секретарь "Луганскводы" Дмитрий Бидлюченко.

Он добавил, что благодаря помощи регионов-шефов за прошедшие два года в ЛНР полностью заменили около 200 км сетей. Объемы строительства были увеличены в 2,5 раза. Своими силами за год "Лугансквода" меняла по 40 км сетей.