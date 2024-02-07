Директор Запорожской АЭС рассказал об украинских атаках во время визитов миссии МАГАТЭ

В частности, по словам Юрия Черничука, в ноябре 2023 года "во время въезда очередной миссии в пределы города была совершена атака боевыми беспилотниками"

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 7 февраля. /ТАСС/. Украинская сторона нарушает режим прекращения огня во время визитов международных делегаций на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), сообщил журналистам директор станции Юрий Черничук в ходе визита Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС.

"Были случаи, когда это не соблюдалось. В ноябре прошлого года во время въезда очередной миссии в пределы города была совершена атака боевыми беспилотниками на город. Не на площадку", - сказал Черничук.

Запорожскую АЭС в среду посетила делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором организации Рафаэлем Гросси. В ходе визита специалисты ознакомились с текущим состоянием станции, оценили качественный и количественный состав работников ЗАЭС и его достаточность.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков ВВЭР-1000 суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российских сил. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин распорядился о передаче ЗАЭС в федеральную собственность, в настоящее время станцией управляет Росатом. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома).