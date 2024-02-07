Уборку железнодорожных станций усилили в Москве и Подмосковье в связи со снегопадом

Уже задействовали около 2 тыс. человек и порядка 100 единиц техники

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. человек задействовали в уборке железнодорожных станций в Москве и Московской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"В связи со снегопадом мы усилили уборку станций: вывели дополнительных работников, которые будут чистить от снега платформы даже в ночную смену. Сейчас уже задействовано около 2 тыс. человек и порядка 100 единиц техники", - сказал собеседник агентства.

Пассажиров просят быть осторожными и внимательными в непогоду, соблюдать все правила безопасности.

"В условиях обильного снегопада, пришедшего в столичный регион, на МЖД в круглосуточном режиме ведутся работы по расчистке путевой и пассажирской инфраструктуры. В ночь с 7 на 8 февраля на линии будут работать 90 единиц спецтехники, на станциях для расчистки путей, стрелочных переводов - свыше 2,5 тыс. железнодорожников.", - добавили в беседе с ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Там заверили, что все работники обеспечены спецодеждой, теплой обувью, средствами от обморожения и инвентарем. Работы организованы по специальному графику и не создают помех движению поездов. При необходимости будут привлекаться дополнительные силы.

Московская железная дорога просит граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.