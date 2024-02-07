В Чехии с начала 2024 года из-за птичьего гриппа забили 140 тыс. особей домашней птицы

В республике выявили 18 очагов распространения высокопатогенного вируса

ПРАГА, 7 февраля. /ТАСС/. Санитарно-ветеринарная служба Чехии сообщила на своем сайте, что с начала года в республике было выявлено 18 очагов распространения высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N1.

"В этом году было подтверждено наличие 15 очагов птичьего гриппа в небольших некоммерческих хозяйствах и 3 очагов на крупных птицефермах", - говорится в документе. Кроме того, вирус был выявлен у четырех особей диких птиц.

Согласно СМИ, с целью пресечь распространение вируса H5N1 в республике было забито около 140 тыс. особей домашней птицы.