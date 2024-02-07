Файзуллин: Всероссийский конкурс благоустройства потенциально охватит 40 млн человек

Глава Минстроя отметил, что с 2023 года в конкурсе начали активно участвовать представители ЛНР, ДНР и Запорожской области

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Потенциальными участниками Всероссийского конкурса благоустройства в 2024 году станут 1,2 тыс. населенных пунктов РФ, в которых в совокупности проживают более 40 млн человек. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В настоящее время потенциальными участниками конкурса являются 1 тыс. 225 населенных пунктов, а это более 40 млн жителей нашей страны", - сказал он.

Файзуллин напомнил, что, конкурс, проходящий с 2018 года для поддержки перспективных и инновационных проектов, за шесть лет повторился 10 раз, в том числе два провели для регионов Дальневосточного федерального округа. За все время существования конкурса Минстрой РФ отобрал более 27 тыс. комплексных проектов благоустройства из 712 муниципалитетов, и к этому моменту завершены 694 проекта.

Министр отметил, что с 2023 года в конкурсе начали активно участвовать представители Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Так, в прошлом году они подали 31 заявку, из них 8 проектов были признаны победителями.

Файзуллин выразил уверенность, что проекты по благоустройству в регионах будут выполнены качественно и в срок. "Спасибо, надеюсь, что эта работа будет продолжаться. Средства соответствующие мы на это предусмотрим", - ответил Путин.