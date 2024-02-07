В Севастополе восстановят дом, где после взрыва газа обрушились перекрытия

В настоящее время строение подключили к инженерным сетям

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Севастополя восстановят квартиры в доме, где обрушились перекрытия между этажами после взрыва газа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора.

"Здание на Леваневского, 18 обследовали: согласно заключению экспертов, в данный момент не пригодными для жилья признаны четыре квартиры, но все они подлежат восстановлению. Сейчас специалисты разберут все аварийные элементы дома, после чего начнется реконструкция поврежденных помещений, включая подвал и подъезд", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время дом подключили к инженерным сетям, большинство эвакуированных жильцов вернулись в свои квартиры. Жители двух квартир находятся в пансионате "Лазурь", жители еще двух квартир расположились в других местах.

Обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами в жилом доме на Леваневского, 18 в Севастополе произошло 6 февраля. По данным губернатора города, в одной из квартир взорвался газовый баллон, предварительно, площадь разрушений составила около 50 кв. м. Пострадавших в результате ЧП нет, прокуратура города организовала проверку по факту обрушения следователи возбудили уголовное дело.