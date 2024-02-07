В одной из станиц Ростовской области выявили птичий грипп у домашних пернатых

В регионе проводят ветеринарные мероприятия для предотвращения и ликвидации очагов заболевания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Случай заражения высокопатогенным гриппом домашних птиц выявили в станице Романовской Ростовской области, четыре населенных пункта Волгодонского района в радиусе 5 км от очага отнесли к угрожаемой зоне. Об этом сообщается на сайте муниципальной администрации.

"В результате лабораторных исследований <…> 10 проб патологического материала от домашних птиц, принадлежащих владельцу, проживающему в станице Романовской, обнаружен генетический материал вируса гриппа птиц А субтипа Н5. <…> Территория, прилегающая к эпизоотическому очагу, радиус которой составляет 5 км от границ эпизоотического очага определяется как угрожаемая зона, в которую входит территория станицы Романовской, хутора Лагутники, хутора Парамонов, хутора Погожев Романовского сельского поселения Волгодонского района", - говорится в сообщении.

Уточняется также, что в зону наблюдения по птичьему гриппу попали территории хутора Потапов Потаповского сельского поселения и города Волгодонска. В настоящее время проводятся ветеринарные мероприятия с целью предотвращения и ликвидации очагов высокопатогенного гриппа птиц.

Птичий грипп - инфекционная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов заболевания для людей не опасны.