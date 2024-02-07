На Украине толпа избила женщину, решив, что она "наводчица военкома"

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Разъяренная толпа избила двух женщин и несовершеннолетнюю девочку в селе Космач Ивано-Франковской области Украины, приняв одну из них за "наводчицу военкома". Об этом сообщило издание "Страна".

"В результате конфликта в Косовском районе пострадали три человека, среди них несовершеннолетняя. <...> Полицейские выяснили, что жители получили ложную информацию, которая была распространена по локальным группам в социальной сети. Около сотни человек самовольно перекрыли местную дорогу и не пропускали транспортные средства", - говорится в сообщении, размещенном на странице полиции Ивано-Франковской области в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

"Страна" приводит скриншот публикации в социальной сети одной из пострадавших, которая рассказывает, что находилась в автомобиле вместе со своей дочерью, когда подверглась нападению агрессивно настроенной толпы. По словам женщины, ее обвинили в том, что она "наводчица военкома", которая приехала в село "сдавать их мужей".

Полиция уточнила, что потерпевшие доставлены в больницу.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех продлевалась 10 раз. Действия военкомов нередко становились причиной скандалов, а практически поголовная коррупция в военкоматах вынудила президента Украины сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, буквально месяцами не выходят из дома.

Верховная рада ранее приняла в первом чтении законопроект о мобилизации, который резко ужесточает ее правила. В частности, документ предполагает введение электронных повесток, возможность ограничения прав уклонистов, вплоть до запрета на управление транспортным средством и блокировки банковских счетов. Консульские услуги проживающим за рубежом мужчинам от 18 до 60 лет будут оказываться только при наличии военно-учетных документов. По первому требованию сотрудников военкомата и полицейских мужчины обязаны предъявлять военный билет, в противном случае нарушителей будут доставлять в территориальный центр комплектования (военкомат).