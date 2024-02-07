В Москве более 100 кондитеров приняли участие в чемпионате по антигравитационным тортам

Среди номинаций организаторы обозначили свадебный, детский, праздничный торты и изделия по мотивам кинофильмов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Более 100 кондитеров приняли участие в первом в мире чемпионате по новой дисциплине - антигравитационным тортам. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете конкурса.

"Антигравитационными называют торты, которые представляют собой не только кондитерское изделие, но и сложную скульптурную конструкцию, когда непонятно, за счет чего держатся съедобные элементы, они практически парят в воздухе. Это высший пилотаж в отрасли, такие торты в последние годы стали очень популярными на торжествах, поэтому появилась потребность в очном конкурсе" - сказала организатор конкурса, учредитель Ассоциации кондитеров-антигравитаторов Евгения Волошина.

По условиям конкурса, крепежные элементы должны занимать не более 30% изделия, остальное должна представлять съедобная часть. Среди номинаций организаторы обозначили свадебный, детский, праздничный торты и изделия по мотивам кинофильмов. Последняя номинация произвела большее впечатление на зрителей. Съедобные версии парящих скал из фильма "Аватар", ходячий замок на тонких ножках из одноименного мультфильма Хаяо Миядзаки, Маленький принц и его лис на летящей планете, трехэтажная съедобная раскадровка ленты "Джуманджи", ведьма из японского хоррора "Звонок", объемная версия картины Рене Магритта "Сын человеческий", явно отсылающая к ленте "Афера Томаса Крауна", и несколько версий истории шоколадного магната Вилли Вонки и приключений Алисы в стране чудес.

"Антигравитационные торты дороже обычных, но заказывают их для "вау-эффекта", это всегда кульминация торжества, у клиентов запрос на впечатления", - поясняет участница конкурса, кондитер из Москвы Валентина Пискунова.

Все изделия в первую очередь воспринимаются как скульптуры - и даже на этом уровне восприятия возникают вопросы, на чем держится конструкция. "Кондитер-антигравитатор, конечно, не строитель, но первым делом делает чертеж и идет в строительный магазин - в конструкции используются крепежи, болты, специальные шпильки", - поясняет Волошина. Россия уже стала мировым лидером и законодателем моды в кондитерском деле, подчеркивает она. Кроме дизайна десертов, которые сами по себе стали произведением декоративного искусства, российские мастера умеют облечь в летящие формы мягкие муссовые начинки или медовик, тогда как европейские коллеги в большинстве своем могут подвесить на невидимых опорах максимум легкий суховатый бисквит с кремом.

Идею десертов, которые спорят с законами физики, Волошина, тогда частный кондитер из Магнитогорска, подсмотрела в 2015 году у американских коллег. После экспериментов и частных заказов последовала своя школа, и как итог - конкурс в статусе международного за счет участников из Белоруссии, однако среди учеников школы есть кондитеры из ОАЭ, Чехии, Германии, Канады, и многих других стран.

Феномен домашних кондитеров

В конкурсе принимают участие более 100 участниц (и немногочисленных участников), в основном работающих на дому или в арендованных кулинарных студиях. В целом кондитерское дело - женский бизнес, говорит судья конкурса, кондитер международного класса и вице-президент Ассоциации ресторанов и кулинаров Черноземья Инна Питерова. "Этот вид занятости рождается в России на фоне декретов и дает мамам не только творческую реализацию, но и приличный доход", - отмечает она.

Заработок частного кондитера может начинаться от 60 тыс. рублей и достигать 300-400 тыс. у звездных мастеров, ведущих преподавательскую деятельность, а сумма в 150 тыс. рублей вполне реальна для практикующего специалиста, рассказали корреспонденту ТАСС участницы конкурса. Это популярное направление женского предпринимательства, в рамках деловой программы конкурса даже запланирован специальный семинар по мерам господдержки малого бизнеса применительно к кондитерскому делу.

Всего в России более 1,5 млн человек имеют статус домашних кондитеров, согласно данным внутреннего исследования ассоциации, основанным на кодах ОКВЭД для самозанятых и владельцев профессиональных патентов, отметила Питерова. "В каждом многоквартирном доме есть женщина которая печет на заказ, и очень важно, что государство дает им возможность сделать свою деятельность легальной и поддерживает ее", - отмечает судья.