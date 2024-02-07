Кириенко открыл памятник ученому Петру Козлову в заповеднике Херсонской области

Монумент создан при поддержке Российского военно-исторического общества

ГЕНИЧЕСК, 7 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко открыл в заповеднике "Аскания-Нова" Херсонской области памятник российскому ученому и исследователю Петру Козлову, который руководил заповедником после 1917 года. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

"С первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Владиленовичем Кириенко приняли участие в открытии в "Аскании-Нова" памятника выдающемуся ученому, исследователю Монголии и Тибета Петру Кузьмичу Козлову. После 1917 года Козлов был руководителем заповедника "Аскания-Нова" и сберег его уникальное достояние в сложный послереволюционный период", - говорится в сообщении.

Как уточнил Сальдо, именно Козлов завез в заповедник лошадей Пржевальского, поголовье которых сохраняется в "Аскании-Нова". Памятник ученому создан при поддержке Российского военно-исторического общества.

Петр Кузьмич Козлов - русский путешественник, военный географ, этнограф, археолог, исследователь Монголии, Тибета и Китая, ученик и последователь натуралиста Николая Пржевальского. С 1883 по 1926 год совершил шесть больших экспедиций в Монголию, Западный и Северный Китай и Восточный Тибет, три из которых возглавлял лично. В 1917-1921 годах занимался спасением заповедника "Аскания-Нова" в условиях гражданской войны.

"Аскания-Нова" - биосферный заповедник в Херсонской области, один из крупнейших в Европе. В 1984 году его территория была включена во Всемирную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера", которые принадлежат к самым ценным экосистемам земли.