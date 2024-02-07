В Омске в Иртыше зафиксировали повышенное содержание ртути

Подобный уровень загрязнения уже выявлялся в реке в феврале 2021 года

ОМСК, 7 февраля. /ТАСС/. Превышение нормы содержания ртути от трех до пяти раз зафиксировано в Иртыше на границе Омской области с Казахстаном и в самом Омске. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В сводке, опубликованной 7 февраля, сообщается, что 25 января в черте села Татарка неподалеку с границей с Казахстаном было выявлено 0,048 мкг/л ртути. 29 января в самом Омске зарегистрировали 0,049 мкг/л этого вещества. Согласно документу, такое содержание соответствует высокому уровню загрязнения.

"Под высоким загрязнением природной среды для поверхностных вод суши, морских вод понимается максимальное разовое содержание для нормируемых веществ I-II классов опасности в концентрациях, превышающих ПДК от трех до пяти раз", - уточняется на сайте УГМС.

ТАСС запросил комментарии омского Минприроды. В пресс-службе компании "Омскводоканал" агентству сообщили, что организация усилила контроль в связи с информацией об обнаружении ртути и ежедневно отбирает пробы. "В речной воде на водозаборах ртути не обнаружено, на выходе в распределительную сеть вода полностью соответствует санитарным требованиям", - подчеркнули в компании.