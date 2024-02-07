Директор ЗАЭС заявил, что Украина продолжает запугивать сотрудников станции

Вместе с тем документальных подтверждений этому нет, сообщил директор Юрий Черничук

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 7 февраля. /ТАСС/. Киев не прекращает попытки запугивать работников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"По той информации, которая есть у нас, это [запугивание] продолжается. Документального подтверждения [нет] - [например] предоставить документальное подтверждение, запись разговора или какую-то бумагу. Но, по информации, которая есть у нас, да, это воздействие на персонал продолжается", - сказал журналистам Черничук.

Сейчас на станции работают более 4,5 тыс. человек, почти 1 тыс. заявлений о приеме на работу находится на рассмотрении. За последний год повышение по должности получили более 750 человек. Проведена существенная работа по обеспечению работников социальными гарантиями. На ЗАЭС создана отраслевая профсоюзная организация, был заключен коллективный договор.

В марте 2023 года о запугивании Киевом персонала станции говорил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Тогда же вопрос давления украинской стороной на персонал станции Карчаа поднимал и на встрече с Гросси.