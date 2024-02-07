РВИО передало послу Финляндии в России историческое напоминание о братстве по оружию

Финский стрелковый батальон Русской императорской армии полностью состоял из военнослужащих-финнов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество передало послу Финляндии в РФ Антти Хелантеря письмо с репродукцией Георгиевского знамени Лейб-гвардии Финского стрелкового батальона Русской императорской армии, чтобы напомнить о "русско-финском братстве по оружию" в XIX веке. Об этом сообщила пресс-служба РВИО.

"Письмо призвано напомнить о братстве по оружию наших народов, которые жили в одной стране и защищали интересы Российского государства. <…> Примеры из прошлого, в том числе русско-финское братство по оружию, позволяют лучше понять настоящее. Дружба российского и финского народов была бы залогом неконфронтационного развития всего Балтийского региона, важным фактором мира и стабильности в Европе", - говорится в сообщении.

Финский стрелковый батальон Русской императорской армии полностью состоял из военнослужащих-финнов. Георгиевское знамя было пожаловано этой воинской части императором Николаем I за участие в подавлении вооруженного Польского мятежа и, в частности, за участие во взятии Варшавы в 1831 году.

В дальнейшем батальон неоднократно участвовал в военных кампаниях - например, в ходе Крымской войны 1854-1856 годов пресек попытку высадки английского десанта на Балтийском побережье. Как отметили в РВИО, финские солдаты тогда мужественно отстаивали на поле боя интересы Российской империи, в состав которой Финляндия входила с 1809 года.

Научный директор РВИО Михаил Мягков обратил внимание на то, что в составе Шведского государства Финляндия была отсталой колонией, в Российской же империи она стала "фактически процветающим краем со своими правами, автономией, таможней, деньгами". По словам Мягкова, которого цитирует РВИО, финны плечом к плечу сражались вместе с русской армией и получали за это большие преференции.

"Выводы о событиях, происходящих сегодня, будут делать сами финны. Где и как им было лучше? Либо они оставались бы на жалких правах в составе Швеции, либо они получили культурное, экономическое, политическое развитие в составе Российской империи и лейб-гвардии Финский стрелковый батальон, который стал символом нашего братства по оружию и доблестного служения в деле защиты общих интересов. Помнят ли об этом в Финляндии, вот в чем вопрос", - добавил Мягков.