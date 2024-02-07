Сотни фермеров на тракторах заполонили Барселону в ходе протестов

В городе сконцентрировались примерно 2 тыс. тракторов, прибывающих со всего региона

МАДРИД, 7 февраля. /ТАСС/. Сотни фермеров на тракторах прибыли в Барселону (автономное сообщество Каталония) и медленно движутся колонной в рамках акций протеста, проходящих в разных частях Испании. Об этом сообщили на своей странице в X (ранее Twitter) городские правоохранительные органы.

Как утверждает местный Союз фермеров, в Барселоне сконцентрировались примерно 2 тыс. тракторов, прибывающих со всего региона. Ожидается, что вскоре протестующих примет лидер автономного сообщества Пере Арагонес.

Аграрии пытаются привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказался сектор, и выступают против европейской сельскохозяйственной политики. Это второй день протестов в Испании. Фермеры анонсировали, что акции будут продолжаться в течение ближайших недель.

В последнее время в странах ЕС проходят акции протеста фермеров. В частности, манифестации были организованы в Бельгии, Германии, Италии и других государствах сообщества. Министр сельского хозяйства, рыболовства, пищевой промышленности Испании Луис Планас провел встречу с представителями нескольких аграрных организаций. Как считает глава ведомства, Еврокомиссия была не в состоянии до настоящего момента вести диалог с представителями сельскохозяйственного сектора.