Северная Осетия будет развивать детский туризм вместе с РГО

В 2024 году регион также примет всероссийский слет юных туристов

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 февраля. /ТАСС/. Северная Осетия и Русское географическое общество договорились о развитии детского туризма, сообщили в пресс-службе Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ).

"Мы говорим о развитии детского туризма на основе историко-культурного наследия, где дети могли бы иметь возможность постоянно выезжать на какие-то достопримечательности и там организовать образовательный процесс с участием действительно хороших лекторов и учителей. Это вызовет интерес детей к истории родного края, ее уникальности, сподвигнет к изучению ее особенностей. Таким образом у них повысится мотивация узнавать и открывать что-то новое о своей стране, поэтому над этим стоит поработать", - сказал вице-президент всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" Артем Манукян на встрече в СОГУ.

В настоящее время министерство образования и науки республики уже начало работу в этом направлении. В 2024 году Северная Осетия примет всероссийский слет юных туристов, в котором примут участие порядка 500 школьников.

Также министерство совместно с Центром детско-юношеского туризма разработало 12 туристических маршрутов для школьников, которые готовы получить оценку Русского географического общества.

Предложение было поддержано первым заместителем исполнительного директора РГО Сергеем Корлыхановым. "Конечно, экспертная работа РГО одна из основных. Мы добавляем свое федеральное участие в подобных разработках и, конечно, подключимся здесь с удовольствием", - отметил Корлыханов.