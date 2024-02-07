В Ленинградской области индекс качества городской среды вырос на 30% за четыре года

Количество городов с благоприятной средой выросло до 23, сообщил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству области Александр Тимков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Индекс качества городской среды в Ленинградской области вырос на 30% за четыре года благодаря работе по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Александр Тимков.

"Произошел существенный рост индекса качества городской среды - на 30% с 2019 года, благодаря работе по национальному проекту. Количество городов с благоприятной средой выросло до 23. Осталось еще шесть городов <...>. Я полагаю, что в ближайшие два года мы выйдем на 100-процентный результат", - сказал он.

Тренды в благоустройстве

Тимков рассказал, что сейчас большое внимание уделяют доступности объектов для разных маломобильных групп населения - не только для людей с ограниченными возможностями, но и для мам с колясками и старшего поколения. Еще один из трендов - цифровизация. Например, QR-коды с информацией, элементы умного города, и 3D-моделирование. Упор делается и на экологичность - при работе на объектах используется камень, дерево, природные цвета, не диссонирующие с окружающей средой. Еще одно из направлений - это новые научные детские площадки не только для игры, но и для развития. В Сосново уже такая площадка сделана под астрономическую тематику.

"Важна также аутентичность, потому что общественные пространства должны соответствовать архитектуре города, соответствовать истории города, тем легендам, которые живут, и подчеркивать эти легенды. Например, в Ивангороде выяснилось, что на реке люди любят зимой ловить рыбу. В итоге в проект вошел такой элемент, как понтоны для рыбаков. В Светогорске специалисты обратились к детям 10-11 лет для того, чтобы они помогли сформировать наполнение детских площадок. Детям раздали каталоги производителей детского оборудования и попросили вырезать ножницами элементы и сделать аппликации", - сказал председатель комитета.

Также в качестве примера Тимков привел Заклинское сельское поселение, история которого связана с именем пионера цветной фотографии Сергея Прокудина-Горского. В проект вошли информационные стенды, связанные с тем, как развивалась цветная фотография в России.

О проекте

С 2017 по 2023 год благодаря федеральному проекту в Ленинградской области благоустроено 947 пространств, 549 общественных территорий и почти 400 дворовых территорий, участвовало 152 муниципальных образования из 205. В 2023 году в области реализовано 119 общественных пространств, 32 двора, всего 151 пространство. Каждый год это количество увеличивают планомерно, отметил Тимков.