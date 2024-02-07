В Петербурге библиотеку имени Берггольц оснастят мультимедийным оборудованием

Губернатор поручил завершить работу к 16 мая - дню рождения поэтессы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Библиотека имени Ольги Берггольц в Невском районе Санкт-Петербурга будет оформлена в блокадной тематике и оснащена мультимедийным оборудованием. Как сообщила пресс-служба Смольного, такое поручение дал губернатор Александр Беглов районной администрации в ответ на обращение жительницы Невского района во время приема граждан.

"Губернатор Александр Беглов дал поручение главе администрации Невского района оборудовать отремонтированную в 2023 году библиотеку имени Ольги Берггольц на улице Седова современными мультимедийными средствами и создать в ней общественно-культурный центр. По его мнению, оформление библиотеки можно посвятить блокадной тематике", - говорится в сообщении.

Библиотека была открыта в 1954 году, а в 2010 году - к 100-летию со дня рождения Берггольц учреждению присвоили ее имя. Детские и юношеские годы поэта прошли за Невской заставой. Рядом с библиотекой находится улица, которая сейчас носит имя Берггольц. Она жила в одном из домов, напротив которого в Палевском саду теперь стоит памятник в ее честь.

Библиотеку предполагается оснастить современным компьютерным, мультимедийным оборудованием и мебелью, укомплектовать современными детскими изданиями, а также организовать в ней выставочное пространство. Беглов поручил завершить эту работу к 16 мая - дню рождения Берггольц. Участники встречи отметили, что реализация этого проекта будет особенно символичной в год 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Беглов сообщил, что в Петербурге продолжится развитие библиотек. На создание цифровой библиотечной инфраструктуры в рамках госпрограммы "Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге" в бюджете 2024 года заложено около 450 млн рублей.