Более 60% опрошенных украинцев считают, что ситуация в стране в 2023 году ухудшилась

По данным опроса Центра Разумкова, чаще всего граждане жалуются на уровень цен и тарифов (86%) и экономическое положение страны (68%)

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Доля украинцев, считающих, что ситуация в стране за 2023 год ухудшилась, составляет 61%. Соответствующие данные опроса приводит соцслужба украинского Центра Разумкова.

Чаще всего украинцы при этом жалуются на ухудшение ситуации с уровнем цен и тарифов (86%), экономическим положением страны (68%), уровнем стабильности (64,5%), уверенностью в завтрашнем дне (63,5%).

Менее половины украинцев - 41% - считают, что дела в стране движутся в верном направлении. Это минимальный показатель с начала российской специальной военной операции. При этом 38% полагают, что дела движутся в неверном направлении.

В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, статистическая погрешность не превышает 2,3%.