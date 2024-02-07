Суд оштрафовал Эльвиру Вихареву за нарушение правил деятельности иноагента

Ей назначили административный штраф в размере 40 тыс. рублей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Бутырский суд Москвы оштрафовал бывшую главу штаба экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова (внесен в реестр иноагентов) Эльвиру Вихареву (внесена в реестр иноагентов). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Бутырского районного суда Москвы Вихаревой Эльвире Владимировне назначен административный штраф в размере 40 тыс. рублей. Вихарева признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).