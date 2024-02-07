Суд взыскал 1,8 млн рублей с родственников Грачевского в пользу "Ералаша"

В 2011 году режиссер заключил договор займа с продюсерским центром на сумму 10 млн рублей сроком на 10 лет с уплатой процентов из расчета процентной ставки 8,5% годовых

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы постановил взыскать в пользу продюсерского центра "Ералаш" 1,8 млн рублей неустойки из-за просроченных платежей по договорам займа с наследников режиссера Бориса Грачевского - его вдовы Екатерины Белоцерковской и его несовершеннолетних детей.

"Мещанский районный суд города Москвы рассмотрел гражданское дело по иску ООО "Ералаш" к Белоцерковской Е. А. [вдове Бориса Грачевского]. Суд постановил частично удовлетворить исковые требования и солидарно взыскать с Белоцерковской Е. А., действующей также в интересах несовершеннолетних детей, в пользу ООО "Ералаш" неустойку в размере 1,8 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Как сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, в 2011 году Грачевский заключил договор займа с продюсерским центром "Ералаш" на сумму 10 млн рублей сроком на 10 лет с уплатой процентов из расчета процентной ставки 8,5% годовых. При жизни он не успел погасить сумму долга в полном объеме. После смерти режиссера в 2021 году оставшаяся часть долга перешла к его наследникам, но они не перечислили заимодателю необходимых платежей. Тогда компания подала два иска в Мещанский суд Москвы с требованием взыскать с Белоцерковской и дочери режиссера Ксении Алеевой-Грачевской более 18 млн рублей в качестве задолженности. Суд в 2022 году удовлетворил эти требования частично, постановив выплатить продюсерскому центру порядка 15 млн рублей.

Согласно двум договорам займа Грачевского с заимодателем, в них была предусмотрена неустойка в случае просрочки платежа. Ее общая сумма, по мнению ООО "Ералаш", составляет порядка 11 млн рублей. Борис Грачевский в 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом создал детский киножурнал "Ералаш", развитием которого занимался до своей смерти в 2021 году.