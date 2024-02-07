Правительство Швеции хочет упростить украинским беженцам получение прописки

Министр по делам интеграции Мария Малмер Стенергард считает, что это нововведение облегчит жизнь украинцев в королевстве

СТОКГОЛЬМ, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство Швеции подготовило законопроект, упрощающий украинским беженцам получение прописки в стране. Об этом сообщила министр по делам интеграции Мария Малмер Стенергард, по словам которой это нововведение значительно облегчит жизнь украинцев в королевстве.

Законопроект разрешает получать прописку тем, кто находится в Швеции не менее года. "Это означает совершенно иной доступ к шведской медицинской помощи, возможность иметь цифровое удостоверение личности, а также значительно большее дневное содержание", - рассказала министр на пресс-конференции, выразив надежду на одобрение законопроекта законодательным собранием.

Законопроект также предусматривает повышение денежного содержания таких беженцев с 71 кроны в день ($6,9) до 308 крон ($29,4). Для выходцев из других стран размер содержания остается прежним - 71 крона в день.

Для украинцев, которые еще только обращаются за предоставлением убежища, вводятся новые правила, согласно которым в течение всего периода рассмотрения их заявлений они должны будут находиться в специальных центрах приема или возвращения, где обеспечены проживание и питание. Для этой категории нынешний размер содержания остается неизменным.

По статистике Миграционного управления, более 90 тыс. мигрантов из Украины приехали в Швецию за последние два года. Более половины остаются в стране.