Постоянное население РФ с января по декабрь 2023 года сократилось на 243 тыс. человек

Численность составила 146,2 млн человек, говорится в докладе Росстата

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Численность постоянного населения России на 1 декабря 2023 года составила 146,2 млн человек, с начала 2023 года показатель сократился на 243,3 тыс. человек. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении в России за 2023 год, опубликованном на сайте ведомства.

"По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 декабря 2023 г. составила 146,2 млн человек. С начала года численность населения сократилась на 243,3 тыс. человек, или на 0,17%", - говорится в докладе.

При этом в 2022 году снижение в аналогичный период было больше - тогда показатель уменьшился на 526,3 тыс. человек, или на 0,36%. Отмечается, что миграционный прирост в 2023 году на 44,5% компенсировал естественную убыль населения.

Ранее Росстат публиковал предварительную оценку численности постоянного населения на 1 января 2024 года, она составила 146,2 млн человек, тогда как в среднем за 2023 год население всей РФ составляло 146,325 млн.