Генсек ООН заявил, что человечество обречено на поражение в войне с природой

Антониу Гутерриш добавил, что к 2030 году мир должен сократить уровень выбросов парниковых газов на 45% по сравнению с показателями 2010 года, чтобы не допустить повышения температуры более чем на 1,5 градуса Цельси

ООН, 7 февраля. /ТАСС/. Человечество развязало войну с природой, победа в которой заведомо невозможна. С таким предостережением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе доклада о приоритетах работы в 2024 году на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

"Мы должны заключить мир с планетой. Человечество развязало войну, которую мы сможем лишь проиграть - это война против природы. Участвовать в такой битве - это безумие", - сказал он.

Гутерриш добавил, что к 2030 году мир должен сократить уровень выбросов парниковых газов на 45% по сравнению с показателями 2010 года, чтобы не допустить повышения температуры более чем на 1,5 градуса Цельсия.

"Эра ископаемого топлива подходит к концу. Революцию в области возобновляемых источников энергии уже не остановить. Но мы должны принять все меры в этом году и гарантировать, что энергетический переход будет справедливым и достаточно быстрым, чтобы избежать полномасштабной климатической катастрофы", - убежден генсек ООН.