Россия намерена открыть центры консульских услуг в восьми странах

Речь идет об Аргентине, Армении, Казахстане, Киргизии, ОАЭ, Сербии, Таджикистане и Узбекистане

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия планирует в среднесрочной перспективе открыть в восьми странах информационно-консультативные центры по оказанию консульских услуг для соотечественников. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Могу подтвердить: имеющиеся в среднесрочной перспективе планы по открытию информационно-консультационных центров на территории иностранных государств нашли отражение в проектируемом министерством приказе. Решение о реализации проекта на территории других государств будут приниматься по результатам изучения востребованности услуг данных центров в странах, которые упомянуты в проекте приказа", - указала дипломат.

Ранее глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил в интервью ТАСС, что центры будут открыты на территории Аргентины, Армении, Казахстана, Киргизии, ОАЭ, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Перечисленные восемь стран внесены в проект приказа МИД РФ с целью расширить перечень стран, в которых подведомственные министерству организации могут оказывать содействие российским консульствам в совершении отдельных консульских действий и приеме документов заявителей. Соответствующий документ был опубликован 16 января на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.