Московская железная дорога работает штатно в условиях снегопада

В ночь с 7 на 8 февраля на линии выведут 90 единиц спецтехники

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Движение поездов на Московской железной дороге на фоне снегопада осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Поезда отправляются и следуют по расписанию. Параллельно ведется очистка инфраструктуры от снега. В ночь с 7 на 8 февраля на линии будут выведены 90 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

Там отметили, что работы организованы по специальному графику и не создают помех движению поездов. По мере необходимости будут привлекаться дополнительные силы.