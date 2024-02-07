В МККК заверили главу СПЧ, что внимательно изучают подборки о преступлениях ВСУ

Совет и представители Международный комитет Красного Креста подтвердили приверженность скорейшему решению спектра вопросов и проблем, возникающих в свете специальной военной операции на Украине

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) внимательно изучает информацию Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека о нарушениях прав человека украинскими вооруженными силами. Об этом, по данным Telegram-канал совета, главе СПЧ Валерию Фадееву сообщили на встрече представители МККК.

Встреча состоялась 7 декабря, делегацию МККК возглавлял глава региональной миссии в РФ и Белоруссии Борис Мишель.

"Мишель поблагодарил главу СПЧ за регулярное направление имеющейся в распоряжении российской стороны информации о нарушениях прав человека украинскими вооруженными силами. Он отметил, что все сведения внимательно изучаются и передаются в центральный офис МККК и коллегам на Украине", - говорится в сообщении.

Совет и представители МККК подтвердили приверженность скорейшему решению всего спектра вопросов и проблем, возникающих в свете специальной военной операции на Украине, включая защиту гражданского населения, систему поиска пропавших без вести и опознавания погибших.

"Стороны договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке в решении практических вопросов, касающихся сотрудничества гражданских организаций и их взаимодействия с правительственными структурами", - сообщает СПЧ.

СПЧ регулярно рассылает за рубеж (в международные организации, политикам, дипломатам, журналистам, правозащитникам - всего 1 800 адресов) подборки материалов с задокументированными фактами преступлений ВСУ и нацбатальонов против мирного населения. Совет призывает учитывать эту информацию при предоставлении Киеву военной помощи и помочь прекратить вопиющие нарушения прав человека.