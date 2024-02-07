В Крыму сообщили о строительстве почти 300 км дорог за 10 лет

Также в регионе отремонтировали 4 тыс. км дорог

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Почти 300 км новых дорог было построено в Республике Крым с 2014 года, около 4 тыс. км - отремонтировано, рассказали ТАСС в министерстве транспорта республики.

"Всего было построено почти 300 км новых дорог, отремонтировано около 4 тыс. км дорог, впервые с советских времен проведен комплексный ремонт покрытия мостовых сооружений. <…> На развитие транспортно дорожной отрасли в период с 2015 по 2023 год было выделено порядка 430 млрд рублей, в том числе в 2023 году - 84,8 млрд рублей", - сообщили в министерстве.

Непосредственно на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог власти региона потратили более 392 млрд рублей. Остальные средства пошли на создание шумозащитных экранов на протяжении 3,6 км, озеленение 1,4 га территорий, высадку 29 тыс. деревьев и кустарников, обустройство 53 км линий наружного освещения, установку и ремонт 85 тыс. кв. м тротуаров, создание или ремонт 1 тыс. автопавильонов, а также приведение в порядок 432 наземных пешеходных перехода.

При этом, как уточнили в министерстве, после вступления Республики Крым в состав Российской Федерации в 2014 году лишь 15% автодорог находились в нормативном состоянии. Однако уже к 2024 году этот показатель улучшился более чем в два раза, и теперь в регионе 42,7% дорог надлежащего качества.

В 2024 году в Крыму по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" планируется привести в нормативное состояние 190 км региональных дорог, работы пройдут на 48 объектах. На реализацию предусмотрено около 6 млрд рублей. Помимо дорог, по нацпроекту также запланирован ремонт 25 мостов и мостовых сооружений общей протяженностью свыше 1 тыс. погонных м. За весь период реализации нацпроекта с 2019 года в Республике Крым отремонтировано около 1 100 км региональных автодорог, что составляет 13% от всей сети.