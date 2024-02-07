В Калужской области планируют построить общежитие для студентов НИЯУ МИФИ

Общежитие будет рассчитано на 836 студентов

КАЛУГА, 7 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду принял постановление о поддержке значимых социально-экономических проектов Калужской области, в том числе о строительстве общежития квартирного типа в Обнинске. Оно необходимо для студентов Национального исследовательского ядерного университета Московского инженерно-физического института (НИЯУ МИФИ), сообщила пресс-служба правительства региона.

"В рамках постановления правительству Российской Федерации рекомендовано рассмотреть вопрос <...> о включении на 2025-2027 годы в государственную программу Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" мероприятия по строительству общежития квартирного типа для студентов Национального исследовательского ядерного университета МИФИ в Обнинске", - говорится в сообщении.

Отмечено, что оно необходимо для реализации проекта по созданию международного научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий.

Главгосэкспертиза России в июне 2023 года выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации. Согласно данным ведомства, общежитие будет рассчитано на 836 студентов. По проекту здание состоит из двух секций высотой 18 этажей. Планируется, что общая площадь застройки будет более 17 тыс. кв. м, отмечено на сайте Главгосэкспертизы.

Сенаторы поддержали и другие проекты региона, например, такие как строительство очистных сооружений и водозабора подземных вод в Калуге, реконструкцию аэропорта Калуга, а также строительство новой рокадной магистрали, которая соединит автодороги М-3 и А-101. Постановление принято по итогам Дней Калужской области в верхней палате парламента, которые прошли 23-24 января 2024 года, добавили в пресс-службе.