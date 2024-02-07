В Крыму сообщили, что автобусный парк республики почти полностью обновился за 10 лет

Для него закупили более 1 тыс. автобусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Автобусный парк Республики Крым почти полностью обновился с момента воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Для него закупили более 1 тыс. автобусов, сообщили ТАСС в министерстве транспорта республики.

"В период 2014-2023 годов закуплено более 1 тыс. единиц автобусов отечественного производства марок ЛиАЗ, НЕФАЗ, КАВЗ и 138 единиц троллейбусов", - сообщили в министерстве, добавив, что этого хватило, чтобы практически полностью обновить автопарк.

По данным министерства, сейчас транспортной доступностью обеспечено 99% населенных пунктов республики. Кроме того, за 10 лет в регионе установили 6 новых модульных автостанций, а также отремонтировали и модернизировали многие автостанции муниципалитетов: были установлены модульные туалеты для маломобильных групп населения или проведен капремонт туалетов, установлены новые кассовые павильоны, заменены асфальтобетонные покрытия и благоустроены территории, установлено освещение в залы ожидания и перроны, установлены скамейки в зале ожидания, калитки и ворота, а также металлические пандусы для инвалидов.