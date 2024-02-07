Литва утвердила создание отколовшимися священниками константинопольского экзархата

По словам представителя Минюста республики Паулюса Жеймиса, документы должны пройти юридические процедуры в ближайшие дни

ВИЛЬНЮС, 7 февраля. /ТАСС/. Минюст Литвы утвердил создание группой священников, отколовшихся от православной Виленско-Литовской епархии Московского патриархата, экзархата Константинопольской патриархии. Об этом сообщил журналистам представитель ведомства Паулюс Жеймис.

"Министерством принято решение о том, что пребывание в Литве экзархата Константинопольской патриархии соответствует законам страны, - сказал он. - Это религиозное объединение может быть внесено в государственный регистр юридических лиц".

Документы, по словам Жеймиса, переданы в регистр и должны пройти юридические процедуры в ближайшие дни.

Как отмечал ранее член отколовшейся группы Гинтарас Сунгайла, формирование в Литве церковной структуры экзархата Константинопольской патриархии завершено. Константинопольский патриарх Варфоломей, находившийся в марте 2023 года с визитом в Вильнюсе, заявил, что видит возможности создания в республике экзархата Константинопольского патриархата.

Конфликт убеждений

Визит Варфоломея проходил на фоне конфликта в Виленско-Литовской епархии. Пять ее священников были лишены митрополитом Иннокентием сана. Они заявили, что на фоне происходящего на Украине следует пересмотреть каноническую принадлежность епархии с возможным переходом под власть константинопольского патриарха. Иннокентий утверждал, что подавляющая часть верующих отрицательно относится к этой идее.

Варфоломей после этого заявил, что в рамках своих полномочий возвращает сан этим пяти священникам, так как принятое главой епархии решение вызвано якобы не религиозными критериями, а их высказываниями о конфликте на Украине.

Как отмечал советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, намерение Варфоломея создать в Литве экзархат является продолжением его захватнической политики с целью разрушения церковного единства.