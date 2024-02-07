В Сочи на олимпийских объектах горного кластера планируют создать два музея

В настоящее время ведется сбор артефактов

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Музей бобслея, скелетона, санного спорта, а также музей славы по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью планируют открыть на олимпийских объектах горного кластера в Сочи. Об этом ТАСС сообщили руководитель службы эксплуатации горного кластера Фонда "Талант и успех" Валентин Гетманов и руководитель Центра экотуризма и волонтерства Университета "Сириус" Даниил Воробьев.

"Хотим музей открыть в зоне мужского старта [санно-бобслейной трассы] - музей бобслея, скелетона, санного спорта. Там будут представлены сани - мы возьмем из регионов настоящие, шиповки, комбинезоны, шлемы. <...> Боб поставим, скелетоны, медали есть и призы с чемпионатов мира, с кубков Европы", - рассказал Гетманов. Также в музее планируется разместить большой макет олимпийской санно-бобслейной трассы. По его словам, такой музей может появиться в течение года - полутора лет.

Еще один музей планируют создать на площадке комплекса трамплинов "Русские горки". "Было принято решение <…> о создании музея олимпийской славы по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью на этом комплексе", - отметил Воробьев.

В настоящее время ведется сбор артефактов. "Есть уникальные. Например, это те самые объемные олимпийские кольца, которые были приделаны к стартовой скамье - за спиной атлета вы их могли видеть во время трансляций. <…> Это и элементы личного снаряжения, которые сборная нам передает", - добавил он.

"Я думаю, что в течение года [музей] появится. Сейчас проходит аккредитация подрядчика. Там будет предоставлен комплекс сервисов - может быть, катание на надувном тюбинге с трамплина - не с самого верха, а с горы приземления. Естественно, классическая экскурсия. Обустроенные смотровые точки с экспликацией [того], что мы видим", - пояснил Воробьев.

Он подчеркнул, что такой музей "очень нужен". "Все условия есть, есть помещения. Осталось собрать, придать форму, включить в турпродукт, чтобы это могли видеть все - жители, гости. Не так много соревновательных объектов олимпийского наследия, которые продолжают работать по основному назначению и которые можно посетить", - заключил Воробьев.