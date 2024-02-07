Эксперт считает, что Россия на 10 лет опережает США в освоении Арктики

Соединенные Штаты не воспринимают развитие и исследование региона всерьез, отметил главный операционный директор и соучредитель фирмы Strider Technologies Эрик Левеск

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Россия за несколько лет активизировала свои усилия по освоению Арктики в то время, как США не воспринимают развитие и исследование региона всерьез. Об этом сообщил главный операционный директор и соучредитель аналитической фирмы Strider Technologies Эрик Левеск.

"Для США [Арктика] не приоритет. Россия, вероятно, опережает США на 10 или даже больше лет. У нас есть лишь один действующий ледокол, и тот был построен в 70-х годах", - передает его слова телеканал NBC News.

Согласно данным Strider Technologies, число российских индивидуальных и частных предпринимателей в регионе увеличилось с 230 предприятий в 2016 году до 4 тыс. в 2023 году. Такой рост показывает, что "Арктика по-прежнему является приоритетом" для России.

По мнению Левеска, западные страны, НАТО и другие заинтересованные в регионе стороны должны активизировать свои усилия, "неспособность сделать это приведет к тому, что Запад еще больше отстанет".