КС отправил на пересмотр дело о взыскании долга с компании "Крыммолоко"

Спор крымской компании с ПАО "Райффайзенбанк Аваль" начался в 2013 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ направил дело компании "Крыммолоко", которой присудили весь долг перед ПАО "Райффайзенбанк Аваль", прекратившем свою деятельность в Крыму, на пересмотр в нижестоящие инстанции, следует из постановления суда.

"Правоприменительные решения по делу акционерного общества "Крыммолоко", вынесенные на основании части 16 статьи 4 Федерального закона "О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя" в истолковании, расходящемся с ее конституционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке, если для этого нет иных препятствий", - говорится в документе.

Спор крымской компании с банком начался в 2013 году, когда с нее взыскали в пользу кредитной организации основной долг, проценты по кредиту и пени на сумму около 136 млн рублей. На следующий год деятельность банка в Крыму была прекращена, а Фонд защиты вкладчиков получил права кредитора по обязательствам компаний - должников перед финорганизациями, которые работали в республике до его воссоединения с РФ.

Российские суды признали Фонд защиты вкладчиков правопреемником "Райффайзенбанка Аваль" и восстановили срок для предъявления исполнительного листа в размере всей суммы долга, определенной в 2013 году.

Позиция КС

Как пояснил КС, Фонд защиты вкладчиков был создан для жителей Крыма, которые потеряли возможность вернуть свои вклады в кредитных учреждениях. В механизм защиты интересов таких вкладчиков были вовлечены юрлица - кредиторы этих банков, имеющие непогашенную задолженность.

При этом закон предусматривает меры защиты имущественных интересов организаций - должников банков. Размер их обязательств определяется по состоянию на 18 марта 2014 года за вычетом уплаченных после этой даты денег в погашение кредитов и не включает в себя проценты за пользование заемными денежными средствами, неустойку (штрафы, пени), начисленные после этой даты.

КС подчеркивает, что Фонд выступает не просто в качестве замены прежнего кредитора, а, по сути, выполняет публичную функцию по урегулированию отношений, связанных с прекращением деятельности банка в Крыму и Севастополе.

"Если взыскание долга с юрлица единовременно и в полном объеме приведет к его банкротству, а частичное взыскание не повлияет на возможность Фонда осуществлять выплаты вкладчикам, то суд может принять решение о погашении долга в определенной его части с возможностью взыскания остатка при изменении ситуации, и исходя из приоритета защиты интересов физических лиц - вкладчиков", - говорится в документе.

При этом подчеркивается, что федеральный законодатель не лишен возможности внести изменения, учитывающие правовые позиции КС РФ, для совершенствования механизма защиты интересов вкладчиков.