В Музее космонавтики в Москве пройдет неделя науки

В частности, с 8 по 15 февраля в кинозале музея проведут лекторий "Наукой и космосом едины"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Электрическое шоу, лекторий и встречи с учеными пройдут для посетителей Музея космонавтики в Москве по случаю Дня науки, который здесь будут отмечать в течение недели. Об этом сообщила пресс-служба музея.

"Музей космонавтики подготовил увлекательную программу празднования Дня науки. С 8 по 15 февраля в кинозале музея будет проходить лекторий "Наукой и космосом едины". В рамках него ученые и популяризаторы из самых разных сфер расскажут о том, как их деятельность помогает развивать космическую отрасль, а работа на орбите развивает земные технологии", - говорится в сообщении.

Кроме того, 9 февраля состоится электрическое шоу, в ходе которого зрителям покажут свечение разреженных газов, тлеющий разряд, продемонстрируют работу трансформатора Тесла. В выходные пройдет показ известных научно-популярных фильмов, а 13 февраля в экспозиции музея можно будет встретить собак-роботов. Кроме того, 16 февраля юным посетителям предлагается смоделировать свою ракету с помощью 3D-ручки.