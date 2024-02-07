В Калуге презентовали путеводитель по турмаршрутам Калужской и Тульской областей

Тираж путеводителя составил 2,5 тыс. экземпляров

КАЛУГА, 7 февраля. /ТАСС/. Новый путеводитель о достопримечательностях Калужской и Тульской областей "От Непрядвы до Угры", посвященный Куликовской битве 1380 года и Великому стоянию на Угре 1480 года, представили в Калуге. Он включает в себя конструктор маршрутов по религиозным, культурным, археологическим и природным памятникам XIV-XV веков, рассказала на презентации издания директор департамента развития туризма минэкономразвития Тульской области Елена Некрасова.

"Данный проект - не просто путеводитель. Это мультибрендовый проект, который включает в себя конструктор маршрутов. То есть каждый человек или туроператор <…> сможет построить маршрут по разным направлениям - и военно-патриотический, и культурно-образовательный, и религиозный", - сказала она.

Презентация путеводителя прошла в здании правительства Калужской области с участием представителей властей двух регионов, музейного и туристического сообщества, общественных организаций и студентов. В книге описаны поля сражений, древние селища и городища, заповедные территории двух регионов, особое внимание уделено природным достопримечательностям. "Великое стояние на Угре и Куликовская битва - это события, которые легли в основу такого понятия как российская государственность", - отметил на презентации директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.

В путеводителе также даны рекомендации по выбору маршрута, в том числе схемы автомобильных магистралей, адреса и GPS-координаты известных достопримечательностей. Гриценко отметил, что сборник не ограничится печатным форматом, ближайшее время появится аудиогид.

Путеводитель выпущен музеем-заповедником "Куликово поле", тираж составил 2,5 тыс. экземпляров, часть из них после презентации передана в Калужский объединенный музей-заповедник. Также он будет распространяться в музейных комплексах и туристко-информационных центрах двух регионов.