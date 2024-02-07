Роспотребнадзор не зафиксировал превышения радиации после утечки на "Фукусиме-1"

Специалисты ведомства проводят скрининговые исследования на показатели радиационной безопасности рыбы, морепродуктов и всей продукции водного промысла

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор в настоящее время не выявил превышения допустимых показателей радиоактивных веществ после утечки на японской аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"С 2011 года Роспотребнадзор в субъектах Дальневосточного федерального округа РФ ежедневно проводит радиационный мониторинг объектов окружающей среды. В настоящее время превышений допустимых показателей не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Специалисты ведомства проводят скрининговые исследования на показатели радиационной безопасности каждой партии рыбы, продуктов из рыбы, морепродуктов и всей продукции водного промысла, ввозимой на территорию России.

"На сегодняшний день исследовано свыше 7 тонн водных биоресурсов. Уровни содержания цезия-137 и стронция-90 находятся на уровне фоновых значений, за 12 лет рост не замечен. Лабораторный контроль пищевых продуктов из водных биоресурсов находится на особом контроле Роспотребнадзора", - отметили в ведомстве.

Об атомной станции

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки АЭС "Фукусима-1", что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая через бреши вытекает с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. Правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной жидкости. Эта операция растянется на 30-40 лет. Соответствующий процесс одобрен МАГАТЭ, однако вызывает недовольство некоторых стран, в первую очередь Китая.

Вода проходит очистку с помощью системы ALPS, однако по-прежнему содержит тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.