Погибший экс-президент Чили Пиньера остался в вертолете для спасения пассажиров

В ходе вскрытия установили, причиной смерти стало "удушье при погружении в воду"

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб, так как не покинул аварийный вертолет, чтобы спасти находившихся внутри пассажиров. Об этом сообщила экс-министр кабмина погибшего политика Карла Рубилар со ссылкой на сестру Пиньеры, которая следовала с ним.

"Сестра президента говорит, что его последними словами были: "Прыгайте первыми, потому что, если я выпрыгну с вами, вертолет упадет [на всех нас]", - сказала Рубилар в эфире телеканала TVN.

По данным радиостанции BioBio, после взлета Пиньера понял, что вертолет неисправен и начал снижаться над озером, чтобы позволить пассажирам спрыгнуть. Вместе с ним на борту находились его сестра Магдалена Пиньера и его друг с сыном. Все трое выжили.

Как было установлено в ходе вскрытия, причиной смерти Пиньеры стало "удушье при погружении в воду". Его тело было обнаружено в вертолете на глубине 40 м.

Катастрофа произошла 6 февраля. В связи с гибелью экс-президента в Чили объявлен трехдневный траур. Пиньера занимал пост президента с 2010 по 2014 год и с 2018 по 2022 год.