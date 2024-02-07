В Севастополе восстановили один из причалов, разрушенных ноябрьским штормом

Речь идет о причале №11 на площади Захарова

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Один из причалов, который пострадал во время шторма в конце ноября 2023 года, восстановили в Севастополе в районе площади Захарова. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"По моему поручению специалистами ГУП "Севэлектроавтотранс" совместно с компанией "Мостотрест" проведено комплексное обследование и восстановление причала №11 (площадь Захарова), в том числе его восточной стороны. Катера начнут швартоваться к причалу №11 уже с завтрашнего утра - 8 февраля. Запуск движения катеров к восточной части причала №11 позволит обеспечить более стабильную работу морского пассажирского транспорта на линии Графская пристань - Северная, в том числе при неблагоприятных погодных условиях", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее глава города сообщал, что в результате ноябрьского шторма было повреждено четыре причала, наиболее серьезные разрушения зафиксированы у причала на Радиогорке, он непригоден для эксплуатации и будет реконструирован. По данным Развожаева, контракт на проектирование уже заключен, работы запланированы на 2025 год.

"Сейчас мы будем использовать причал на Михайловской батарее вместо Радиогорки. Понимаю, что все ждут установки этого причала. Поясняю: подготовка к транспортировке включает в себя не только физическое перемещение причалов. Подготовка к транспортировке - это в том числе и процедуры по оформлению документации, и согласование с военными в условиях желтого уровня террористической опасности. Мы рассчитываем, что на следующей неделе причал будет установлен", - уточнил он.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Запорожскую, Ростовскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Как минимум четыре человека погибли, несколько десятков пострадали. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.