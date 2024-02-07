Десятки журналистов ждут Такера Карлсона у отеля

Корреспонденты поджидали американского журналиста у черного хода

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Десятки журналистов, периодически меняясь, ждут у московского отеля американского журналиста Такера Карлсона, который ранее в Москве взял интервью у президента России Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Журналисты поджидали Карлсона у черного хода отеля, в котором он остановился. "Могу я сфотографироваться с вами?" - кричали ему журналисты и окружающие.

"Извините, я поехал ужинать", - ответил Карлсон и уехал с командой на черном минивэне.