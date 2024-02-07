Поезда в Грузии 8 февраля возобновят приостановленное из-за оползня движение

Как сообщили в пресс-службе Грузинской железной дороги, ее сотрудники расчистили пути

ТБИЛИСИ, 7 февраля. /ТАСС/. Междугородные поезда в Грузии возобновят движение в четверг утром после того, как сотрудники железной дороги расчистили пути после схода оползня. Об этом сообщила пресс-служба Грузинской железной дороги.

"В результате самоотверженного труда сотрудников Грузинской железной дороги пути полностью расчищены, и с завтрашнего утра возобновится пассажирское движение", - говорится в сообщении.

Накануне компания сообщила, что поезда, следовавшие по маршрутам Зугдиди - Тбилиси, Батуми - Тбилиси и Тбилиси - Поти, застряли из-за оползня, сошедшего на железную дорогу в районе села Молити в Западной Грузии, из-за чего не смогли продолжать движение. Также были отменены междугородные рейсы в четверг.

Погода по всей Грузии резко ухудшилась во вторник. На западе страны, а также в высокогорных районах выпало большое количество снега, что вызвало проблемы на дорогах. В высокогорной части региона Аджария накануне погибли два человека от сошедшего оползня, а также лавины. В ночь на среду оползень сошел в селе Нергеети региона Имерети. Масса земли накрыла четыре жилых дома. На данный момент спасатели извлекли тела шести человек, ведутся поиски трех жителей села.