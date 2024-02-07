В России зафиксировали самый низкий годовой уровень безработицы с 1992 года

По итогам 2023 года он составил 3,2%

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Среднегодовой уровень безработицы по итогам 2023 года составил 3,2%, это самый низкий показатель с 1992 года, то есть - исторический минимум. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Ранее Росстат представил доклад о социально-экономическом положении в России за 2023 год, согласно которому среднегодовое значение за 2023 г. по уровню безработицы составило 3,2%. Уровень безработицы в России в декабре 2023 года вырос до 3% против 2,9% месяцем ранее.

"По итогам 2023 года среднегодовой уровень безработицы составил 3,2%. Это самый низкий показатель с 1992 года, то есть - за всю историю наблюдения", - отметил он.

Также до рекордного уровня увеличилась численность занятых в декабре, она составила 74,2 млн человек. Это самый высокий показатель числа занятых в последний месяц года с 2005 года. "В России число занятых за год выросло на 2,1 млн - с 72,1 млн в декабре 2022 года до 74,2 млн к концу 2023 года. Это новый исторический максимум для декабря - месяца, когда традиционно завершаются годовые, срочные контракты. Все это вкупе с рекордно низкими показателями безработицы говорит об устойчивом рынке труда соискателя", - пояснил Платыгин.

Он добавил, что незначительное увеличение месячного показателя уровня безработицы в декабре (с 2,9% в ноябре до 3%) - это своеобразная сезонность, связанная с традиционным замедлением найма в конце года и истечением сроков действия годовых проектов, контрактов.

"В декабре по сравнению с ноябрем снижается потребность работодателей в работниках, это наблюдалось и в предыдущие годы. Найм новых работников, учитывая предстоящие длинные новогодние каникулы и необходимость их адаптации на рабочем месте, часто откладывается на начало года. При этом в прошлом году спрос на работников держался на высоком уровне и в осенние месяцы, оказывая давление вниз на уровень безработицы", - уточнил он.