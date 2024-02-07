Польские фермеры 9 февраля выйдут на протесты против импорта сельхозпродукции с Украины

Забастовку начнут с блокирования фермерами всех пограничных переходов между Украиной и Польшей, сообщил профсоюз индивидуальных фермеров "Солидарность"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Польские фермеры 9 февраля выйдут на общенациональную стачку против импорта сельхозпродукции с Украины. Об этом сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на заявление профсоюза индивидуальных фермеров "Солидарность".

"Пассивность польских властей и <...> заявления о соблюдении всех решений Еврокомиссии относительно импорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания с Украины не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку", - отметили в профсоюзе.

Забастовка пройдет по всей стране с 9 февраля по 10 марта. Она начнется с блокирования фермерами всех пограничных переходов между Украиной и Польшей. Затем в нескольких воеводствах страны буду временно перекрыты отдельные дороги. Предполагаемые места конкретных протестных акций отображены на интерактивной карте, размещенной на сайте профсоюза.

Еврокомиссия 31 января предложила продлить отмену таможенных пошлин для Украины на один год, однако признала наличие неблагоприятного влияния на экономику некоторых стран Евросоюза. Как пояснила ЕК, по наиболее чувствительным статьям - продуктам птицеводства, яйцам и сахару - предусмотрен так называемый механизм экстренной приостановки, который призван стабилизировать объем украинского импорта на уровне 2022-2023 годов. Теперь это предложение должны одобрить Совет ЕС и Европарламент, после чего оно сможет вступить в силу. Действие нынешней отмены пошлин истекает 5 июня. Эта мера была принята Еврокомиссией в июне 2022 года и продлевалась один раз.

Осенью 2023 года страны Центральной Европы были вынуждены ввести запрет на импорт аграрной продукции с Украины, поскольку Еврокомиссия отказалась продлить истекшее 15 сентября эмбарго на поставки в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Венгерское правительство в одностороннем порядке оставило в силе эмбарго и распространило его еще на 20 видов украинской сельхозпродукции, в том числе крупы, мясо, яйца, растительное масло, овощи и мед. Польша и Словакия также объявили о сохранении запрета на поставки зерна с Украины.