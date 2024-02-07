В образовательных учреждениях Кисловодска усилили пропускной режим

Правоохранительные органы проводят контрольно-проверочные мероприятия

ПЯТИГОРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Пропускной режим усилен в образовательных учреждениях Кисловодска из-за анонимных угроз о терактах, сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"Со вчерашнего дня поступают взволнованные сообщения по поводу угроз совершения терактов в созданном закрытом телеграм-канале. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только информации из проверенных источников. <…> В настоящее время во всех образовательных учреждениях усилен пропускной режим", - написал Моисеев в Telegram-канале.

Он отметил, что правоохранительные органы со вторника проводят контрольно-проверочные мероприятия.

"К сожалению, на Ставрополье и по всей России это не первый случай с созданием каналов, где публикуется провокационный контент. Опыт работы по урегулированию таких ситуаций у наших правоохранителей есть", - добавил глава курорта.

В Кисловодске в конце января проверяли информацию о минировании городского суда, музея Солженицына и других объектов.