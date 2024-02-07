Правительство Болгарии не смогло договориться с аграриями, протесты продолжаются

По отдельным пунктам определенные договоренности были достигнуты, уточнили представители аграриев

СОФИЯ, 7 февраля. /ТАСС/. Болгарские аграрии не смогли договориться с властями страны о размерах компенсации финансовых потерь, в четверг акции протеста с блокадой дорог страны будут продолжены. Как сообщили представители Национальной ассоциации производителей зерна (НАЗ), также готовится очередной раунд переговоров.

"Протесты продолжатся, хотя по отдельным пунктам и достигнуты определенные договоренности. В пятницу состоится новый раунд переговоров", - сообщили представители аграриев Болгарскому национальному телевидению.

Болгарские сельхозпроизводители уже второй день блокируют ключевые дороги страны, вызывая транспортные заторы. В четверг протесты продолжатся, будет блокировано более 80 ключевых точек на дорогах страны.

Решение о начале протестов аграриев было принято после переговоров с властями, которые прошли 4 февраля с участием премьера Николая Денкова, аграрии остались недовольны ни размерами предложенной компенсации, ни методикой ее расчета на базе представленных налоговых деклараций. Они утверждают, что налоговая декларация не показывает финансовых потерь фермерских хозяйств. Представители НАЗ настаивают на пересмотре механизмов распределения помощи и увеличении бюджета, предупреждая о возможных массовых банкротствах в болгарском земледелии. Также они требуют изменений в законодательстве, которые гарантируют устойчивое развитие сектора.

Эксперты отмечают, что причинами протестов в аграрном секторе стали излишне амбициозная программа ЕС по экологии, которая предусматривала запрет на использование различных видов удобрений и препаратов для защиты растений, что привело к снижению урожайности и высокой себестоимости продукции, несправедливое распределение компенсаций потерь по всей цепочке производства, а также незаконная конкуренция в связи с демпинговым экспортом продукции с Украины.