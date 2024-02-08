В Подмосковье на трассе М-4 после массового ДТП полностью восстановили движение

В результате столкновения более 40 автомобилей 2 человека погибли и 16 пострадали

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта на трассе М-4 в Московской области после массового ДТП восстановлено полностью, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Движение восстановлено в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что примерно в 14:40 мск произошло столкновение более 40 автомобилей на трассе М-4 в Ступинском районе Московской области. В результате 2 человека погибли, 16 пострадали. Врачи оказали амбулаторную помощь 11 пострадавшим. Еще пятеро госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения, все они находятся в состоянии средней степени тяжести.