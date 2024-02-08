ФСБ опубликовала протоколы допросов участников казни членов "Молодой гвардии" в Краснодоне

В документах приводятся показания бывшего начальника немецкой окружной жандармерии капитана Эрнста Эмиля Ренатуса, отдавшего в 1943 году приказ об аресте, пытках и расстреле "молодогвардейцев"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. ФСБ России в День памяти юных героев-антифашистов (памятная дата была утверждена Генассамблеей ООН в 1964 году, в том числе в память о расстреле 8 февраля 1943 года участников подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия" в Краснодоне) опубликовала копии протоколов допросов участников казни Олега Кошевого, Любови Шевцовой и других "молодогвардейцев".

В опубликованных документах приводятся показания бывшего начальника немецкой окружной жандармерии капитана Эрнста Эмиля Ренатуса, отдавшего в 1943 году приказ об аресте, пытках, а затем о расстреле "молодогвардейцев", в том числе Олега Кошевого и Любови Шевцовой, и двух его подчиненных - жандармов Эриха Шредера и Отто Древитца, принимавших участие в казни.

Как отметили в ЦОС ФСБ, сразу после освобождения Краснодона частями Красной армии 14 февраля 1943 года советские органы госбезопасности приступили к розыску нацистских преступников и их пособников, причастных к преступлениям против мирного населения.

Розыск участников расправы

15-18 августа 1943 года в Краснодоне состоялся закрытый судебный процесс над группой пособников нацистов, принимавших участие в убийствах мирных жителей, в том числе в расправе над членами "Молодой гвардии" - следователем местной полиции Михаилом Кулешовым, тайным осведомителем Василием Громовым и его пасынком Геннадием Почепцовым. Военным трибуналом войск НКВД Ворошиловградской области все трое были приговорены к расстрелу, приговор публично был приведен в исполнение 19 августа 1943 года.

Но поиск преступников, причастных к зверской расправе над "молодогвардейцами", продолжился - не только на территории Советского Союза, но и в зоне советской военной оккупации в Германии. 2 ноября 1946 года начальник 4-го управления МГБ СССР генерал-майор Вячеслав Рогов доложил министру госбезопасности СССР Виктору Абакумову о том, что с сентября 1946 года управление приступило к розыску изменников Родины и предателей, принимавших непосредственное участие в зверской расправе над членами "Молодой гвардии", а в марте 1947 года в Германию был командирован сотрудник 4-го управления для розыска участников расправы в лагерях военнопленных немцев.

7 апреля 1947 года в городе Баутцене был установлен, задержан и этапирован в Москву начальник Ровеньковской окружной жандармерии Ренатус. К концу лета 1947 года были разысканы трое его бывших подчиненных - Якоб Шульц, Отто Древитц и Эрих Шредер. Следствие вели сотрудники следственной части по особо важным делам МГБ СССР. Обвиняемые содержались в Лефортовской тюрьме, в ходе следствия им предъявили для опознания фотографии казненных "молодогвардейцев". Капитан жандармерии Ренатус на допросе 12 ноября 1947 года подтвердил свою причастность к расправе над "молодогвардейцами". А Древитц на допросе 12 ноября 1947 года сообщил, что после расстрела группы из девяти человек, среди которых был Олег Кошевой, "заметил среди трупов, что Кошевой остался живым и был только ранен. Я подошел к месту, где лежал Кошевой, и в упор выстрелил ему в голову".

Также Древитц рассказал, как себя вела перед казнью Любовь Шевцова (она была расстреляна позднее в Ровеньках).

"Из числа расстрелянных в последний раз я хорошо запомнил Шевцову. Она обратила на себя мое внимание своим внешним видом. У нее была красивая стройная фигура, продолговатое лицо. Несмотря на свою молодость, она держала себя очень мужественно. Перед казнью, когда я Шевцову подвел к краю ямы для расстрела, она не произнесла ни слова о пощаде и спокойно, с поднятой головой, приняла смерть. Одета Шевцова была в темно-синее пальто, с головы ее свисал платок", - говорится в протоколе допроса Древитца.

Приговор участникам расправы

В конце сентября 1946-го и в ноябре 1947 года министр госбезопасности СССР направлял руководству страны докладные записки с предложением об организации судебного процесса по делу участников зверской расправы над членами "Молодой гвардии". В конце марта 1948 года МГБ СССР доложило Иосифу Сталину окончательные результаты розыска участников расправы.

29 октября 1949 года постановлением особого совещания при МГБ СССР "за учинимые на территории СССР зверства и насилия над гражданским населением" Древитцу, Ренатусу, Шредеру и Шульцу были назначены 25-летние сроки в лагере. 8 апреля 1950 года Ренатус умер в Верхнеуральской тюрьме. В декабре 1955 года Древитц, Шредер и Шульц были досрочно освобождены из мест лишения свободы и как не амнистированные преступники переданы правительству ГДР на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1955 года.