В России предложили создать для учителей спецтариф с бесплатным интернетом

Тариф предлагается сделать доступным для педагогов со стажем от трех лет, в него могут включить 35 Гб интернета, 500 СМС-сообщений и 500 минут мобильной связи

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к министру просвещение РФ Сергею Кравцову с предложением создать для учителей со стажем от трех лет специальный тариф на мобильную связь, который бы включал в том числе 35 Гб бесплатного интернета. Текст обращения депутата имеется в распоряжении ТАСС.

В рамках тарифа "Учительский" предлагается ежемесячно бесплатно предоставлять педагогам 35 Гб мобильного интернета с безлимитным трафиком в мессенджерах, 500 СМС-сообщений и 500 минут мобильной связи. Также тариф "Учительский" должен быть доступен для подключения у ключевых операторов мобильной связи на территории России, подчеркивает Лантратова.

"В случае реализации предложенного проекта учителя, проработавшие не менее трех лет в образовательных организациях, смогут бесплатно получить доступ к качественной мобильной связи и интернету. В свою очередь, это поможет педагогам оптимизировать свой рабочий процесс, а также сэкономить средства, направляемые на оплату услуг мобильной связи", - говорится в обращении.

По оценкам Лантратовой, ежемесячная стоимость тарифа у любого мобильного оператора для реализации базовых потребностей учителя в связи и интернете составляет около 900 рублей. Учителя в сельских школах и вовсе "вынуждены тратить порядка 7% собственной заработной платы на оплату услуг связи и мобильного интернета", утверждает депутат.

"Важно отметить, что возможность поддерживать коммуникацию с учениками и их родителями, а также возможность получить максимально быстрый доступ к той или иной информации, является одним из ключевых аспектов в работе учителя", - добавляет Лантратова.