В Таллине запретили концерт Клавы Коки

Советник по коммуникациям эстонского министерства культуры Ханнус Лууре объяснил это тем, что певица "находится на службе у российской пропаганды"

ВИЛЬНЮС, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Эстонии запретили российской певице Клаве Коке выступить с запланированным 29 марта концертом в Таллине. Об этом сообщило издание Postimees.

Советник по коммуникациям эстонского министерства культуры Ханнус Лууре заявил изданию, что "выступление Клавы Коки в Эстонии по-прежнему неуместно, поскольку она находится на службе у российской пропаганды".

В свою очередь в МВД Эстонии Postimees отметили, что "организаторы концертов не должны приглашать в Эстонию артистов, выступающих с прокремлевскими тезисами". "Российские и белорусские деятели культуры, желающие выступить в Эстонии, на сегодняшний день не могут получить эстонскую визу", - ответил на вопрос издания о возможности проведения анонсированного концерта российской певицы пресс-секретарь МВД Эстонии Вейко Песур.

При этом в ведомстве добавили, что, если у российских артистов есть виза другой страны ЕС, они могут въехать в Эстонию через границы союза. При этом "МВД оставляет за собой право запретить въезд по соображениям охраны общественного порядка или национальной безопасности даже тем иностранцам, которые получили шенгенскую краткосрочную визу".

В свою очередь организатор выступления Клавы Коки в Таллине, владелец компании MJClub Юри Метс был уверен, что певица действительно в марте приедет в Эстонию. По его словам, она должна была прилететь в Таллин из Германии, въехать в страну по действующей шенгенской визе. "В Эстонии проживает более 300 тыс. русскоговорящих, и я считаю, что концерты на русском языке тех артистов, которые не участвуют в каких-либо провокациях, можно проводить", - заявил изданию Метс. "Попросил бы не раздувать шумихи вокруг таллинского концерта - пусть музыка останется музыкой", - резюмировал глава компании-организатора.

Postimees сообщило, что объявление о концерте Клавы Коки на официальной странице MJClub было удалено, а продажа билетов остановлена.